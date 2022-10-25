Предпочитает постарше: вскрылись пикантные подробности личной жизни певца SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, наиболее известный как SHAMAN, тщательно оберегает свою личную жизнь от внимания публики и прессы. Но кое-что интересное просочилось в СМИ. Оказалось, что 30-летний артист рано стал отцом, дважды был женат и выбирает избранниц постарше.

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Так, первой женой Дронова стала его преподавательница по вокалу Марина Рощупкина. Ему было тогда 16 лет, ей – 22, родители оказались против сего союза, но юноша не послушал маму с папой, дорос до 18 и женился на любимой, а вскоре она родила ему дочь Варвару.

Однако, брак был недолгим. Второй женой SHAMAN оказалась Елена Мартынова, она на 14 лет старше певца и была замужем за писателем Александром Цыпкиным, развод с которым состоялся в 2017 году, сообщает «Комсомольская правда».