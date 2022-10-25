Ответил честно: Нурлан Сабуров двумя словами обозначил будущее шоу «Что было дальше?»

Комик и один из авторов популярного YouTube-шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров в туре по родному Казахстану поведал о будущем проекта. С начала года на канале нет новый выпусков, и поклонники давно беспокоятся о будущем «ЧБД», поскольку успели полюбить этот безбашенный формат.

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Сабуров честно ответил, что будет с шоу, «Комсомольская правда». Оказавшись на интервью у Нурлана Куянбаева в его программе «Түнгі студия» в Астане, звезда ТНТ на соответствующий вопрос выдал правду двумя словами: «Продолжение будет».

Проект «ЧБД», напомним, появился в 2019 году. В нем участвует несколько ведущих и приглашенные звезды, которым предлагается рассказать какую-нибудь историю из жизни, а ведущие пытаются угадать, чем она закончилась. Все это сопровождается порой унизительными шутками в адрес гостей, которые иногда не выдерживают и устраивают истерику, что вызывает еще больше повода для трешовых шуток.