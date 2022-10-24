«Что плохого в нашем общении?»: Ольга Бузова впервые заговорила о связи с бывшим Анны Калашниковой

Артистка Ольга Бузова рассказала, что связывает ее с бывшим возлюбленным модели Анны Калашниковой.
Недавно исполнительницу хита «Мало половин» заподозрили в романе с экс-кавалером другой блондинки и певицы. Речь шла о красавице Анне Калашниковой и ее несостоявшемся женихе – банкире Иване Семенове.
Бизнесмен дарил Калашниковой дорогие украшения и роскошные букеты. Однако пара рассталась. У поклонников знаменитости появилась новая версия, почему Семенов не стал мужем Калашниковой. Очередной разлучницей российского шоу-бизнеса нарекли Ольгу Бузову.
Оказалось, Бузова знакома с Семеновым. Состоятельный предприниматель посещал концерты Ольги Бузовой с такими же огромными букетами, с какими приходил на свидания к Анне Калашниковой.
Пока поклонники терялись в догадках, Бузова опровергла роман с бывшим коллеги.
«Я его знаю с 2017 года: мы вместе в одной компании тусовались. Что плохого в нашем общении? Подарил цветы? Так поступают все мои друзья, которые приходят на концерты. Бутылку шампанского заказал или закрыл счет в ресторане? Эти шикарные жесты делают многие мужчины», – объяснила певица.
«Это совершенно не значит, что в наших отношениях есть какой-то подтекст. Мы живем в современном мире, где женщина может совершенно спокойно дружить с мужчиной и быть уверенной в том, что он не залезет ей под юбку», – резюмировала Ольга в беседе с порталом Prozvezd.
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