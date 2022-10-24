«Что плохого в нашем общении?»: Ольга Бузова впервые заговорила о связи с бывшим Анны Калашниковой

Артистка Ольга Бузова рассказала, что связывает ее с бывшим возлюбленным модели Анны Калашниковой.

Недавно исполнительницу хита «Мало половин» заподозрили в романе с экс-кавалером другой блондинки и певицы. Речь шла о красавице Анне Калашниковой и ее несостоявшемся женихе – банкире Иване Семенове.

Бизнесмен дарил Калашниковой дорогие украшения и роскошные букеты. Однако пара рассталась. У поклонников знаменитости появилась новая версия, почему Семенов не стал мужем Калашниковой. Очередной разлучницей российского шоу-бизнеса нарекли Ольгу Бузову.

Оказалось, Бузова знакома с Семеновым. Состоятельный предприниматель посещал концерты Ольги Бузовой с такими же огромными букетами, с какими приходил на свидания к Анне Калашниковой.

Пока поклонники терялись в догадках, Бузова опровергла роман с бывшим коллеги.