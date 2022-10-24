«Как понять, что ты не одинок?»: Агата Муцениеце похвасталась большим полосатым подарком

Актриса и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, общаясь со своими подписчиками в соцсети, ответила на свой собственный вопрос о том, как понять, что ты не одинок.
«Если этой осенью тебе подарили кабачок — ты не одинок», - заявила Агата и показала зрителям огромный полосатый овощ семейства тыквенных.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Позже актриса поехала по делам на своем автомобиле марки Porsche. Она обратила внимание на то, как хорошо выглядит ее «малыха», когда она помыта.
«Как это круто, когда солнце на улице, классная погода, осень и у тебя чистая тачка. Обожаю!» - призналась Агата, уже сидя за рулем.