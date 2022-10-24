«Как понять, что ты не одинок?»: Агата Муцениеце похвасталась большим полосатым подарком

Актриса и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, общаясь со своими подписчиками в соцсети, ответила на свой собственный вопрос о том, как понять, что ты не одинок.

«Если этой осенью тебе подарили кабачок — ты не одинок», - заявила Агата и показала зрителям огромный полосатый овощ семейства тыквенных.

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