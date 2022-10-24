Покоряет новую сцену: Анна Чиповская перешла в МХТ им. Чехова

Одна из востребованных актрис современного кинематографа Анна Чиповская определилась с новым местом работы после ухода из Театра Олега Табакова. Теперь знаменитость будет выступать на сцене МХТ им. Чехова.

Напомним, Чиповксая прослужила в Театре Табакова 15 лет. Анна назвали личные причины поводом оставить полюбившуюся ей сцену. Некоторые из поклонников актрисы подозревали, что Анна Чиповская поссорилась с художественным руководителем Театра Табакова – Владимиром Машковым. Звезда фильма «Экипаж» возглавил эту должность в 2018 году.

Теперь Чиповская порадует зрителя дебютом в спектакле «Сирано де Бержерак» на сцене МХТ им. Чехова. Актриса исполнит роль Роксаны. Вместе с Анной Чиповской выступит и другая популярная в России актриса – Паулина Андреева. Об этом сообщили на официальной странице театра в Telegram.

Отметим, год назад МХТ им. Чехова возглавил артист Константин Хабенский. Основатель благотворительного фонда сменил на посту Сергея Женовача, занимавшего эту должность с 2018 года.

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