«Еще вчера заискивала»: Филипп Киркоров резко ответил на оскорбления Наргиз Закировой

Исполнитель Филипп Киркоров упрекнул артистку Наргиз Закирову в лицемерии, оставив дерзкое послание в своем микроблоге.

Напомним, на днях экс-подопечная музыкального продюсера Максима Фадеева — Наргиз Закирова — накинулась на Филиппа Киркорова в социальных сетях. Находящаяся в Узбекистане певица прокомментировала афишу с изображением Киркорова на одной из улиц Ташкента презрительным «понаехали».

В свою очередь Филипп Киркоров оценил нравственные качества коллеги. Бывший муж Аллы Пугачевой посчитал поведение Наргиз Закировой примером хамства и не более.

«Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», — отметил Филипп Бедросович в личном микроблоге.

К слову, в последнее время Наргиз Закирова живет в США и является гражданкой этой страны. Теперь Наргиз не стесняется употреблять в своих социальных сетях нецензурную лексику и оскорблять бывших соотечественников.