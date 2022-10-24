Подчеркнула ножки: Арзамасова в клетчатой мини-юбке и пуховике-дутике цвета папируса отметилась на прогулке

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Многие знают ее по сериалу «Папины дочки». Другие любят спектакли с ее участием. За минувшие годы артистка повзрослела. Недавно она снова стала участницей шоу «Ледниковый период». Примечательно, что в свое время на этом проекте актриса встретила будущего мужа Илью Авербуха.
Примечательно, что у супругов подрастает сын Лев. Мальчику недавно исполнился год. Авербух не скрывает, что планирует завести еще одного ребенка. А пока его молодая жена не перестает заниматься спортом. Она также любит подчеркивать свои достоинства, выбирая женственные наряды.
На этот раз Арзамасова отправилась на прогулку. Она щегольнула в клетчатой мини-юбке и пуховике-дутике цвета папируса. Она предпочла сделать акцент на стройные ноги. Образ дополнили бежевые ботильоны на шпильке. Актриса выдержала образ в одном стиле. Она покрасовалась на улице без макияжа.
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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Многие осыпали ее комплиментами. «На стиле — я это так называю», «Лиза, прекрасная девушка Лиза!», «От „Галины Сергеевны“ нет и следа, прекрасная», «Красоточка, так держать», «Такие красивые ноги», «Девичий наряд», — стали писать пользователи Сети.