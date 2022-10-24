Подчеркнула ножки: Арзамасова в клетчатой мини-юбке и пуховике-дутике цвета папируса отметилась на прогулке

На этот раз Арзамасова отправилась на прогулку. Она щегольнула в клетчатой мини-юбке и пуховике-дутике цвета папируса. Она предпочла сделать акцент на стройные ноги. Образ дополнили бежевые ботильоны на шпильке. Актриса выдержала образ в одном стиле. Она покрасовалась на улице без макияжа.

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