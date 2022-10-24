«Он не артист, он манипулятор»: Тутта Ларсен призналась, что считает Моргенштерна* подонком

Известная российская журналистка Тутта Ларсен в интервью Наталье Подольской в ее шоу «Ваша Наташа» высказала свое мнение о популярном среди молодежи рэпере Моршенштерне*, признанном в РФ иностранным агентом. По ее словам, «он делает дерьмо».

«То, что делает он, с моей точки зрения, — это не музыка и не творчество. Это сплошная провокация, это разврат. Разврат не в том смысле, я не про секс сейчас говорю. Я говорю про разврат интеллектуальный. Он пишет отвратительные грязные тексты. Если он пишет об отношениях с женщиной, то он пишет о грязном сексе с женщиной, в котором женщина — животное и мужчина — животное».

К счастью, старший сын Тутты, 17-летний Лука, не слушает Моргенштерна* и вообще мало интересуется российскими исполнителями и группами. Но многие подростки возраста Луки фанатеют от этого человека.

«Он просто подонок, потому что он ловко манипулирует желанием подростка раскрепоститься и быть свободным. Вместо свободы он дает им разврат. Я этого человека глубоко не уважаю, потому что он не артист, он манипулятор», — заявила Ларсен.

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