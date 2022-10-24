«Худенькая, а формы — заглядение»: Алеся Кафельникова отметила 24-летие в платье из золота с эффектным декольте

Модель Алеся Кафельникова опубликовала в своих социальных сетях фотографии с вечеринки по случаю дня рождения. Примечательно, что знаменитость не побоялась оголить пышный бюст на встрече звездных гостей.

Кафельникова с размахом отпраздновала свое 24-летие. Появление дочери в семье звезды мировых подиумов не сказалось ни на образе жизни, ни на фигуре Алеси. Модель продолжает радовать поклонников свежими выходами в костюмах дизайнерских домов. А также давать новые поводы для обсуждений своих аппетитных форм.

Высокая красавица с тонкой талией и стройными ногами поразила фанатов образом на праздновании 24-летия. Алеся предстала перед своими гостями в летящем платье в складку. Наряд с эффектом струящегося золота не скрыл сочного бюста Кафельниковой.

Поклонники написали комментарии под фото Алеси. Они недоумевали, как модели удается при всей стройности оставаться обладательницей выдающейся груди:

«Она точно рожала? Такая стройная!», «Алеся, с днем рождения! Потрясающе выглядите!», «Худенькая, а формы — заглядение».

К слову, свой восторг по поводу фигуры Кафельниковой выразили и гости на вечеринке. Среди них были певица Виктория Дайнеко и дочь Дмитрия Пескова, Лиза Пескова.