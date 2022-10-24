Психолог о проблемах Тутты Ларсен со старшим сыном: «Здесь вопрос не к ребенку, а к самой Тутте»

Теле- и радиоведущая, а по совместительству мать троих детей Тутта Ларсен в последнее время не раз заявляла о том, что беспокоится за своего старшего сына Луку. Мальчику сейчас 17 лет, и он до сих пор не определился со своими желаниями: не решил, где хочет учиться и чем заниматься.
Этот же острый вопрос был поднят в интервью журналистке Наталье Подольской для ее YouTube-канала «Ваша Наташа».
«Наверное, сейчас самая большая моя тревога — это отношения с моим старшим сыном, которому 17 и который, с моей точки зрения, очень на меня не похож. Я в 17 лет уже точно знала, куда я поступаю, чего я хочу. И я просто рвалась на тысячу «ларсиков» для того, чтобы этого достичь. У меня были репетиторы, я пахала как слон. Я была уверена в себе, я знала, что у меня есть цель и не вижу препятствий.
Тутта рассказала, что она в этом возрасте мечтала поступить на журфак МГУ.
«А он вообще ничего не знает. Меня это очень тревожит».
Именно Тутта думает за сына о его поступлении в вуз или службе в армии, именно она хочет, чтобы Лука занялся волонтерской работой. Но самого Луку, похоже, все это мало интересует.
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Тутта Ларсен. Фото: соцсети
Эксперт шоу «Ваша Наташа», психолог Марк Бартон, внимательно просмотрел интервью с Ларсен и дал свою профессиональную оценку тому, что увидел.
«Тутта, как явно выраженный пример успеха, подходит к ребенку с позиции «я смогла, и ты сумей». То есть для ориентира она предлагает своему ребенку себя. Она не предлагает ребенку выбор, она передает страх. А если это ее страх, значит, это ее мысли. У Тутты есть мысль: «Мой сын не такой, как я, он ничем не интересуется, он ни к чему не стремится». Если эта мысль появляется, она формирует слова и действия. А если появляются слова и действия, это формирует определенный сценарий отношений с ребенком. И для того, чтобы (может быть, это грубо с моей стороны прозвучит) не «обгадиться» перед своей мамой, ребенку проще уйти в бездействие, нежели начинать активничать».
По словам Бартона, когда ребенка критикуют или читают ему нотации, он чувствует себя уступающим звеном.
«Как мне кажется, старший сын ушел в позицию бунтующего ребенка. Возможно, через свое бездействие он привлекает внимание Тутты, которая должна подойти к нему не с разговорами о том, как он будет жить дальше, а с признаниями в любви, с доверием».
Психолог считает, что проблема здесь не у сына, а у матери. Именно она должна научиться контролировать свои эмоции, свои страхи и ожидания. Бартон отметил, что такие моменты парень должен проговаривать с мужчиной, то есть с папой. Если же с ним постоянно разговаривает мама, у него могут развиться комплексы, ведь он чувствует, что мама сильная и она может подавить его мужское начало, задавить его волевые качества.
«Стоит Тутте отойти от своего сына в роли наставницы и подойти в роли мамы, ситуация поменяется кардинальным образом», — уверен эксперт.
Большая семья Тутты Ларсен. Фото: соцсети