Психолог о проблемах Тутты Ларсен со старшим сыном: «Здесь вопрос не к ребенку, а к самой Тутте»

Теле- и радиоведущая, а по совместительству мать троих детей Тутта Ларсен в последнее время не раз заявляла о том, что беспокоится за своего старшего сына Луку. Мальчику сейчас 17 лет, и он до сих пор не определился со своими желаниями: не решил, где хочет учиться и чем заниматься.

Этот же острый вопрос был поднят в интервью журналистке Наталье Подольской для ее YouTube-канала «Ваша Наташа».

«Наверное, сейчас самая большая моя тревога — это отношения с моим старшим сыном, которому 17 и который, с моей точки зрения, очень на меня не похож. Я в 17 лет уже точно знала, куда я поступаю, чего я хочу. И я просто рвалась на тысячу «ларсиков» для того, чтобы этого достичь. У меня были репетиторы, я пахала как слон. Я была уверена в себе, я знала, что у меня есть цель и не вижу препятствий.

Тутта рассказала, что она в этом возрасте мечтала поступить на журфак МГУ.

«А он вообще ничего не знает. Меня это очень тревожит».

Именно Тутта думает за сына о его поступлении в вуз или службе в армии, именно она хочет, чтобы Лука занялся волонтерской работой. Но самого Луку, похоже, все это мало интересует.

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