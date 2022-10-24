«Купили все мои болезни»: Орлова рассказала о том, как ее ограбили в Милане

Актриса и телеведущая Ольга Орлова побывала в Милане, но эта поездка ей, скорее, принесла больше негатива, чем приятных эмоций. Как призналась звезда, во время путешествия ее ограбили.

Ольга лишилась крупной суммы денег. При этом знаменитость не стала обращаться в полицию, так как посчитала, что это бесполезно.

«Честно говоря, расстроилась ужасно из-за денег и чемодана. Надеюсь очень на то, что чемодан найдется, по крайней мере, находят багаж чаще, чем теряют. Главное, не терять надежду. А деньги не вернуть. Но я всегда себя успокаиваю тем, что мой хранитель меня уберег от чего-то худшего. И за эти деньги эти люди купили все мои болезни, болезни моих близких!» — рассказала подписчикам Орлова.

Звезда призналась, что в прошлом году у нее была аналогичная ситуация. Кража по сумме раз в 10 превышала новую потерю.

«Я была очень сильно расстроена... Просто не делилась этим. У меня тогда очень сильно болел Бруно (питомец), вы помните. И я просто внутренне отдала все украденное в обмен на здоровье Бруно. Эти люди вместе с моими украшениями забрали себе все его болезни», — поделилась Ольга.

По ее словам, питомец вскоре действительно начал выздоравливать, что стало большой радостью для артистки.

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К слову, Ольга Орлова станет мамой во второй раз. Артистка не озвучивает пол будущего малыша, зато отмечает, что очень счастлива, несмотря на все неприятности.