«Жизнь нас развела»: Сумишевский рассказал, почему не общался с Тишманом

Певец Ярослав Сумишевский покинул «Шоу Аватар» после полуфинала проекта. Членам жюри, Тимуру Батрутдинову, Марку Тишману, Ирине Понаровской, Иде Галич и Сергею Лазареву, удалось отгадать, кто же скрывался под маской Незнайки.

Тишман одним из первых назвал имя Сумишевского. Оказалось, что две звезды знакомы давно. Сумишевский рассказал зрителем, как они познакомились с Марком. По словам Ярослава, много лет назад они вместе сидели в ресторане и мечтали выйти на большую сцену.

«Потом жизнь нас развела, и буквально пару лет назад начали снова общаться. В «Шоу Аватар» он, конечно, провел мою активную пиар-кампанию. Так много говорил обо мне, что я даже в какой-то момент подумал: может, я ему случайно деньги перевел. Шучу, конечно!» — разоткровенничался Ярослав.

Певец признался, что, если бы не Незнайка, то выбрал бы Зайца из «Ну, погоди!» в рамках телешоу.

«В детстве любил этот мультфильм и в детском саду на праздниках был зайчиком», — подчеркнул музыкант в беседе с «Вокруг ТВ».

Сумишевский также признался, что с одной стороны очень обрадовался, когда его начали узнавать в обличии аватара. С другой, ему приходилось себя одергивать, делать так, чтобы его не узнали, а также ловил на мысли о том, что он не умеет обманывать людей.

«Я совсем не умею дурить людей. Если вру, то сразу же краснею. Слава богу, что за аватаром этого не было видно», — объяснил Ярослав.

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