«Неудивительно, что дочку Тимати воспитывает его мама»: зрителей шоу «Звезды в Африке» удивила глупость Шишковой

В седьмом эпизоде реалити-шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ к уже имеющимся участникам добавился новичок — бывшая девушка рэпера Тимати, Алена Шишкова. Удивительно, но в первый же день она навлекла на себя критику как зрителей, так и других участников.

Алена и Владимир Селиванов участвовали в конкурсе, где нужно отвечать на вопросы из школьной программы. Их головы в это время находились в прозрачных пластиковых коробах с кучей насекомых внутри. Владимир уверенно справился с испытанием, а вот Шишкова не смогла ответить правильно ни на один из вопросов.

Она не смогла назвать самую большую планету Солнечной системы и квадратный корень из 16 и не смогла посчитать, сколько детей в семье, если у семи братьев есть по одной сестре.

«Как так? Ну почему? Ты тупая? Вещи-то очевидные. Стыдоба, блин!» — возмутилась, вспоминая ответы Алены, актриса Светлана Картункова.

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