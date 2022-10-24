«Одним видом сразила наповал»: Самбурская в шортах в облипку блеснула гром-бедрами на камеру

На этот раз Настасья вернулась в Москву. Она решила поделиться кадрами с тренировки. Актриса в топе и шортах в облипку показала свои мощные бедра. Она активно делала упражнения, при это блистая фигурой. Самбурская смогла впечатлить свою поклонников. Они осыпали ее комплиментами.

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