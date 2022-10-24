«Одним видом сразила наповал»: Самбурская в шортах в облипку блеснула гром-бедрами на камеру

Настасья Самбурская является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру и может похвастаться яркими ролями. Многие зрители знают ее по сериалу «Универ». Другие видели фильмы с ее участием. Также артистка демонстрирует и вокальный талант. Она в свои 35 лет не обрела счастье в личной жизни, но делает все, чтобы быть привлекательной для мужчин.
Не так давно Самбурская отдохнула в Турции. Она делилась кадрами, на которых представала в мини-бикини. Актриса без стеснения демонстрировала свои прелести. Она и в обычной жизни носит порой откровенные наряды, которые подчеркивают ее формы.
На этот раз Настасья вернулась в Москву. Она решила поделиться кадрами с тренировки. Актриса в топе и шортах в облипку показала свои мощные бедра. Она активно делала упражнения, при это блистая фигурой. Самбурская смогла впечатлить свою поклонников. Они осыпали ее комплиментами.
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«Ну что за вид», «Вот это фигурка», «Какая вы красивая», «Ох, уже такой рельеф круто», «Смотритесь бесподобно», «Одним видом сразила наповал», «Ой, просто шикарные формы!», «Всем бы иметь такую силу воли», «Орешек огненный», — стали писать подписчики.