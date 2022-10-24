«Бегали искали лекарства»: Наталья Фриске рассказала о болезни отца

На днях Наталья Фриске уехала отдыхать вместе со своей дочерью Луной и отцом Владимиром Копыловым. Певица активно постит фото у моря и общается с подписчиками. Накануне она вышла на связь из аэропорта и рассказала, что перелет прошел удачно. Позже она показала, как Копылов играет со своей внучкой.

Однако сегодня Наталья Фриске сообщила фанатам плохую новость. Звезда написала, что ее отец заболел.

«У нас вчера дедушка приболел. Мы бегали искали лекарства. Вчера было воскресенье и аптеки все были закрыты, поэтому сегодня утречком пошли и купили. Благо русская семейная пара дали нам лекарство, чтобы температуру сбить. Папка напился в первые дни холодных напитков, и поднялась вчера температура, кашель, горло», — пожаловалась Фриске в соцсетях.

Певица отметила, что очень беспокоится за здоровье отца, и призналась, что болезнь родственника принесла им немало хлопот. По словам знаменитости, ночью отец кашлял, чем мешал дочке и внучке спать.

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«Он, бедный, кашляет, Луняха просыпается, и дед тоже не может. Уже и к туалету идет откашляться, и на балкон, бедняга. Сейчас отлеживается, отсыпается. Луняшка у меня на пляжике отсыпается», — рассказала подписчикам Фриске-младшая.

Во время этого отпуска Фриске будто преследуют негативные новости. На днях она возмутилась тем, что СМИ написали о том, что она поехала отдыхать на деньги отца. Однако за день до этого женщина сама рассказала в соцсети, что Владимир оплатил ей отпуск.

После этого СМИ написали, что родственница покойной Жанны Фриске отдыхает исключительно за чужой счет. В своих соцсетях она опубликовала скрин с заголовком заметки и написала, что удивлена тем, как многие любят считать чужие деньги.