Вслед за принцем Гарри еще одна внучка Елизаветы хочет сбежать из Великобритании

В британской королевской семье назревает новый скандал. Вслед за принцем Гарри еще одна внучка Елизаветы II решила сбежать из Великобритании. Речь идет о дочери принца Эндрю, принцессе Беатрис.

Девушка решила перебраться из Туманного Альбиона в жаркую Австралию вслед за мужем. Дело в том, что супруг принцессы занимается строительством элитной недвижимости. И именно в этой стране он построил огромный комплекс особняков люкс-класса, там супруги и планируют обосноваться.

«Беатрисс заявила, что планирует растить годовалую дочь в более нормальных условиях», — сообщили источники издания New Idea.

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Напомним, другой внук Ее Величества — принц Гарри — сбежал из Лондона ранее. Наследник престола посчитал, что королевская семья недостаточно уважительно относится к его американской жене Меган Маркл.