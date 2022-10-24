«Наша модница любимая»: Зепюр Брутян надела на «дочку» новый свитер (фото)

Актриса Зепюр Брутян в понедельник поделилась с подписчиками новой фотографией своей маленькой Тэффи — щенка американского стаффордширского терьера. На снимке четырехмесячная Тэффи красуется в светло-коричневом свитере с принтом из ползающих на четвереньках зайчиков.
Зепюр и ее муж Павел Прилучный завели вторую собаку в дополнению к уже имеющемуся стаффорду в начале октября. Актриса полюбила малышку и порой публикует ее фото и видео даже чаще, чем свои собственные.
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Тэффи примерила обновку. Фото: соцсети
Павел тоже любит собак и очень привязался к новому питомцу. В эти выходные в Сети появилось еще одно видео Тэффи-модницы, на нем Павел сам пытается перед прогулкой натянуть на щенка теплый жилет.