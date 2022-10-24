«Наша модница любимая»: Зепюр Брутян надела на «дочку» новый свитер (фото)

Актриса Зепюр Брутян в понедельник поделилась с подписчиками новой фотографией своей маленькой Тэффи — щенка американского стаффордширского терьера. На снимке четырехмесячная Тэффи красуется в светло-коричневом свитере с принтом из ползающих на четвереньках зайчиков.

Зепюр и ее муж Павел Прилучный завели вторую собаку в дополнению к уже имеющемуся стаффорду в начале октября. Актриса полюбила малышку и порой публикует ее фото и видео даже чаще, чем свои собственные.

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