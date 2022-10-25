Инцест: какую девушку принц Филипп видел женой Чарльза

Отец принца Чарльза Филипп мечтал, чтобы его сын женился на кузине Аманде Нэтчбулл. Наследник престола прислушался и даже начал ухаживать за девушкой, но опоздал. Аманде сделал предложение герцог Эндрю Паркер-Боулза, и она согласилась.

Чарльз был расстроен до глубины души. Аманда, по мнению его родителей, была девушкой из аристократического рода, отличалась добродетельностью, терпением и пониманием придворной жизни.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

После отказала Нэтчбулл Чарльз уехал служить во флот и отложил идею жениться еще на несколько лет.