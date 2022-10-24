«Он плакал»: кого на самом деле обвинили в гибели принцессы Дианы

Принц Чарльз развелся с принцессой Дианой в 1996 году. А ровно через год весь мир узнал страшную новость — в Париже из-за невыясненных обстоятельств трагически погибла бывшая супруга наследника престола.

Чарльз тут же посчитал, что именно его обвинят в смерти Дианы. Ведь их развод был скандальным, бывшие супруги не сумели сохранить хорошие отношения даже ради двух общих детей.

Так и получилось. Британский народ ополчился против сына Елизаветы II. Будущего монарха посчитали причастным к трагедии.

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«Принц Чарльз угадал, что его обвинят в гибели принцессы Дианы. Но он сильно переживал из-за трагедии. Особенно из-за того, что они расстались с Дианой в ссоре, так и не успев наладить отношения.

Он плакал, беспокоясь за сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. А также переживал, что не мог помочь Диане. Это было тяжелое для него время», — пишет королевский биограф Пенни Джунор в своей книге The Firm.