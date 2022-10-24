Почему Наталья Фатеева стала затворницей

Наталья Фатеева уже много лет живет затворницей: отказывается от съемок и от приглашений на светские мероприятия. Актриса рассказала о причинах такого образа жизни:
«Большую часть времени я провожу в своей квартире. Если надо в поликлинику или в магазин, то выхожу. Но мне все это дается с большим трудом. Я же передвигаюсь на костылях, сама ходить не могу. Наша медицина украла у меня последнюю часть жизни».
Несколько лет назад Наталья Фатеева перенесла операцию по замене суставов, но часть из них не прижилась, а во время повторного хирургического вмешательства ей занесли инфекцию.
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«Она разрушила всю мягкую ткань на моей ноге полностью и часть кости. Кость мне потом восстановили. А мягкую ткань — нет. Теперь я вынуждена ходить на костылях. Я стала жертвой безразличия, непрофессионализма и равнодушия врачей!
Судиться не стала, потому как не хотела тратить нервы. Но теперь до конца дней я останусь с костылями», — призналась звезда фильма «Три плюс два» в интервью изданию МК.