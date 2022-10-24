Почему Наталья Фатеева стала затворницей

Наталья Фатеева уже много лет живет затворницей: отказывается от съемок и от приглашений на светские мероприятия. Актриса рассказала о причинах такого образа жизни:

«Большую часть времени я провожу в своей квартире. Если надо в поликлинику или в магазин, то выхожу. Но мне все это дается с большим трудом. Я же передвигаюсь на костылях, сама ходить не могу. Наша медицина украла у меня последнюю часть жизни».

Несколько лет назад Наталья Фатеева перенесла операцию по замене суставов, но часть из них не прижилась, а во время повторного хирургического вмешательства ей занесли инфекцию.

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