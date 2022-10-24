Постройневшая Нетребко в сиреневом костюме устроила танцы на улицах Мадрида

На публике Нетребко предстала в костюме сиреневого цвета. Она выбрала приталенный жакет и брюки скинни. Оперная певица дополнила лук черной блузкой. Она стала танцевать прямо на улице. Анну засняли во время яркого момента, когда она радостно улыбалась.

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