Постройневшая Нетребко в сиреневом костюме устроила танцы на улицах Мадрида

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Певица регулярно дает концерты в Европе. Не так давно она ездила в Израиль. Также артистка выступала в Италии. А вот в октябре она смогла отдохнуть, проведя время дома в Вене. Звезда была с сыном Тьяго и устраивала посиделки с подругами.
На днях Анна приехала в Испанию. Она выступила на сцене и была тепло принята публикой. Потом певица отправилась на променад. Нетребко находилась в отличном настроении. Артистка щегольнула в новом образе.
На публике Нетребко предстала в костюме сиреневого цвета. Она выбрала приталенный жакет и брюки скинни. Оперная певица дополнила лук черной блузкой. Она стала танцевать прямо на улице. Анну засняли во время яркого момента, когда она радостно улыбалась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Поймала, хи-хи… Тоже надо иногда», — написала звезда.
Поклонники восхитились кадром. Многие восхитились тем, как выглядит оперная артистка. Фанаты осыпали ее комплиментами. Они заметили, что она постройнела.
«Анна, вам очень идет этот цвет! Вы прекрасна в этом костюме», «В этом вся великая Анна Нетребко! Цвет костюма влюбил», «Стройная, классная, настоящая», — стали писать подписчики.