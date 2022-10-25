Какие первые слова Чарльз сказал после гибели принцессы Дианы

Британский принц Чарльз и принцесса Диана не смогли построить счастливую семью. Супруги развелись в 1996 году, а через год принцесса Уэльская погибла в страшной автокатастрофе.

Несмотря на развод, Чарльз был в шоке от произошедшего. По крайней мере, так говорят при дворе.

«Они все собираются обвинить меня, не так ли?» - именно это сказал наследник престола, когда ему сообщили о смерти бывшей жены.

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Королевский биограф Пенни Джунор в своей книге The Firm пишет, что Чарльз тогда сильно испугался. Он посчитал, что трагедия может разрушить британскую монархию.