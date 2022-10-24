Стало известно, что ждет Витаса после нападения на чиновника

Конфликт между певцом Витасом и чиновником одного из федеральных министерств обсуждается во всех СМИ. После словесной перепалки Витас применил против чиновника газовый баллончик и покинул место ссоры. Пострадаший отправился в травмпункт, где выяснилось, что у него — химический ожог глаз. Продюсер Витаса, Сергей Пудовкин, разъяснил ситуацию.

«Столько конфликтов за последнее время, что общая нервозность среди людей и атмосфера вокруг и в каждом из нас на пике, с моей точки зрения. Все это не могло не сказаться», — посетовал продюсер.

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После случившегося в караоке-клубе, видимо, последует судебное разбирательство.