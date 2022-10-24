«Ох и ложбинка»: Муцениеце в кожаных лосинах и мерцающем жакете сверкнула «пышным» декольте на вечеринке

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в России. У нее есть миллионы поклонников. Примечательно, что целых восемь лет она прожила вместе с Павлом Прилучным. У них растут дети: Тимофей и Мия. Однако они пережили развод в 2020 году. После этого звезда редко говорит о личной жизни.
В этом году Прилучный снова сыграл свадьбу. Он женился на Зепюр Брутян. Актер теперь хвастается своим счастьем. А вот Муцениеце активно строит карьеру. Она также активно следит за фигурой. Актриса постройнела и обновила гардероб.
А накануне Муцениеце смогла повеселиться с друзьями. Пока дети были в гостях у Прилучного, она вышла в свет. Актриса предстала в кожаных лосинах и мерцающем жакете с пайетками. Она также сделала яркий макияж. Агата на вечеринке засветила глубокое декольте. Она похвасталась ложбинкой и родинкой на груди.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На мероприятии Муцениеце встретила Аллу Михееву, а также Александра Гудкова. Она смогла повеселиться в компании друзей и знакомых. Актриса поразилась, когда оказалась рядом с моделью Марией Миногаровой.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Вы просто расцвели», «Какая вы красотка», «Вот это декольте», «Ох и ложбинка», «Как вы роскошно выглядите», «Ой, просто дива», — стали писать подписчики.