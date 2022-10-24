«Не переходим личные границы»: сестра Бузовой высказалась насчет ссор с бойфрендом

Сестра Ольги Бузовой, Анна, пообщалась со своими подписчиками на личные темы. В частности, рассказала о том, как переживает ссоры со своим возлюбленным Константином. Пара вместе уже несколько лет.

Ребята познакомились на свадьбе у знакомых, с тех пор не разлей вода. Пара до сих пор не расписана, но считают себя мужем и женой. По словам Анны, между ней и Константином могут быть недомолвки, но в крупные скандалы с переходом на личности это никогда не переходит.

Также сестра Бузовой рассказала, что никто никогда не манипулировал друг другом в этой паре. Никто не грозится уйти из дома или разорвать отношения.

«Мы уважаем друг друга и стараемся даже в конфликтах не переходить личные границы друг друга», — написала она.

Анна подчеркнула, что если и расходиться с партнером, то раз и навсегда. И это должно быть осознанное решение двух взрослых людей. В случае с Константином, как рассказала Бузова-младшая, всегда можно найти компромисс вместо того, чтобы заниматься обидами и манипуляциями.

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