А Пресняков не пришел: Подольская закатила вечеринку в честь двухлетия сына Ивана (фото)

Примечательно, что Пресняков на праздник не пришел. Оказалось, что он вернулся с гастролей и приболел, поэтому не появился на вечеринке. Подольская в белой блузке и черной юбке макси с разрезом позировала с сыновьями. С ней был дедушка именинника Владимир Пресняков – старший. Пришла и сестра-двойняшка певицы, а также ее подруга Юлианна Караулова.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».