Уехавшая за границу Вера Брежнева продолжает зарабатывать деньги в России

Записавшая недавно песню на украинском языке экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева имеет в России прибыльный бизнес и не планирует его сворачивать.

По данным СМИ, певица Вера Брежнева живет за границей на деньги, которые зарабатывает в России.

В Москве у Веры Брежневой есть квартира и просторный офис на Красной Пресне. По имеющейся информации, он работает, а его хозяйка Вера Брежнева минувшим летом прилетела в Москву, чтобы проверить, как идут дела.

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