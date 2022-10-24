Уехавшая за границу Вера Брежнева продолжает зарабатывать деньги в России

Записавшая недавно песню на украинском языке экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева имеет в России прибыльный бизнес и не планирует его сворачивать.
По данным СМИ, певица Вера Брежнева живет за границей на деньги, которые зарабатывает в России.
В Москве у Веры Брежневой есть квартира и просторный офис на Красной Пресне. По имеющейся информации, он работает, а его хозяйка Вера Брежнева минувшим летом прилетела в Москву, чтобы проверить, как идут дела.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Кроме этого, Вера Брежнева является совладелицей магазина модной одежды Mysеasons в Санкт-Петербурге. Певица в паре со стилисткой Ханной Хмелевой торгует модными вещами российских и азиатских брендов.
Напомним, Вера Брежнева уже более полугода живет в Италии, где у нее имеются две виллы в роскошных местах.
По материалам телеграм-канала Mash