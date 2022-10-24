«Бестолковая голова!»: Шишкова отомстила Пермяковой за оскорбления

Модель, экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова ответила актрисе Светлане Пермяковой на гневные выпады в адрес блондинки. Напомним, артистка и бывшая подруга рэпера принимают участие в реалити-шоу «Звезды в Африке». И без скандала, конечно, обойтись не могло.
Во время одного из испытаний Шишкова неправильно отвечала на вопросы из школьной программы. Из-за этого на нее обрушился гнев Пермяковой. Та назвала модель тупой. Шишкова молчать не стала и призналась, что имеет недостаточно знаний в определенных вопросах.
«Сосредоточиться было сложно, но это не оправдывает мой тупняк. Бестолковая голова! Стыдно! Но учиться никогда не поздно», — призналась модель в личном блоге.
При этом Шишкова съязвила в адрес Пермяковой, выставив в соцсети неудачный кадр с артисткой.
Светлана Пермякова. Фото: Global Look Press
«Актриса больших и малых театров. Восхищаюсь!» — иронично отметила при этом Алена.
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Как отреагировала на этот новый виток скандала актриса — неизвестно. У блондинки же впереди участие в новом ТВ-проекте.