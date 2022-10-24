Музыкант Burito присоединился к Агитбригадам «Русского Радио»

23 октября в воинской части Наро-Фоминска прошел концерт Агитбригады «Русского Радио». Концерт стал частью общероссийского марафона, в рамках которого Агитбригады «Русского Радио» ездят по городам страны, чтобы поддержать наших военных и их семьи. Начало музыкальному патриотическому марафону было положено в городе русской славы — Севастополе. Теперь очередь дошла до Наро-Фоминска. В концерте приняли участие многие звезды, любимые публикой.

«Публика прекрасна! Мы не в первый раз выступаем в составе Агитбригады, вчера вернулись из Крыма, и зрители всегда встречают нас замечательно, — рассказали солисты группы «Земляне». — Мы обязательно и дальше продолжим выступать в составе Агитбригады. Такие концерты очень важны, песни поднимают дух, помогают жить и побеждать. Хочется отдать зрителям как можно больше, помочь им, чем можем».

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Среди участников концерта — бывший участник группы «Банд’Эрос», музыкант и исполнитель Burito. Его песни зрители тоже принимают тепло и сердечно:

«Еще за кулисами чувствуешь энергию, расположение зрителей. Для артиста квинтэссенция творчества — встреча с публикой! Всегда должно произойти единение. Сегодня оно появилось еще до того, как я успел выйти на сцену. Я буду выступать в составе Агитбригады столько, сколько возможно! Для меня проведение таких концертов — константа. И я рад подарить свою музыку ребятам, которые отдают свой долг».

Ближайший концерт Агитбригады «Русского Радио» можно будет увидеть 30 октября в поселке Калининец. Для военнослужащих и их близких будут петь Денис Майданов, Оскар Кучера, ЮрКисс, Григорий Лепс, Елена Север, Полина Гагарина, ВладиМир, «Братья Гримм» и другие артисты.