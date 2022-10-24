Звезда «Дома-2» похудела на 130 кг, соблюдая всего два правила

Инна Воловичева. Фото: соцсети

Инна Воловичева. Фото: соцсети

Девушка сделала практически невозможное.

Звезда «Дома-2» Инна Воловичева всегда была полной. Девушка весила 200 кг и ничуть этого не стеснялась.

Однако лишний вес стал негативно отражаться на общем здоровье звезды. Она решила во что бы то ни стало похудеть, чтобы прожить счастливую и долгую жизнь.

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Воловичевой удалось сбросить 130 килограмм! Поклонники были удивлены — как же она это сделала…

«Контроль питания и физическая активность — вот два главных правила», — рассказала участница «Дома-2» в соцсетях.

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