Звезда «Дома-2» похудела на 130 кг, соблюдая всего два правила

Звезда «Дома-2» Инна Воловичева всегда была полной. Девушка весила 200 кг и ничуть этого не стеснялась.

Однако лишний вес стал негативно отражаться на общем здоровье звезды. Она решила во что бы то ни стало похудеть, чтобы прожить счастливую и долгую жизнь.

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Воловичевой удалось сбросить 130 килограмм! Поклонники были удивлены — как же она это сделала…