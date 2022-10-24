Не Карнавал: Долина «разнесла» очередную молодую певицу

Лариса Долина разругалась с очередной начинающей певицей. В новом выпуске шоу «Битва поколений» народная артистка вступила в дискуссию с MIA BOYKA.

Звездам предстояло оценить молодых парней. Мии понравился тембр голоса выступающих. Однако Долина тут же вставила свои три копейки.

«Тимур, твой тембр затащил эту песню», — сказала MIA.

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«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом «затащил». Может, все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», —перебила девушку Долина.

Долина славится своим «звездным» характером. Лариса Александровна считает себя уникальной артисткой, на фоне которой все остальные певцы — меркнут.