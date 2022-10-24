«Сделайте им «жаришку»: Салибекова из «Дома-2» слила в Сеть номера телефонов, с которых ей поступают угрозы

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала в микроблоге жуткую историю. Ей стали поступать угрозы от незнакомцев.

Однако она сумела вычислить их, выяснив, кому принадлежат номера телефонов, с которых ей угрожали.

Юлия Салибекова разместила в микроблоге данные злоумышленников, открыто обратившись к ним и пообещав неприятности. А своих поклонников Салибекова попросила писать и звонить ее обидчикам.

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