«Сделайте им «жаришку»: Салибекова из «Дома-2» слила в Сеть номера телефонов, с которых ей поступают угрозы

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала в микроблоге жуткую историю. Ей стали поступать угрозы от незнакомцев.
Однако она сумела вычислить их, выяснив, кому принадлежат номера телефонов, с которых ей угрожали.
Юлия Салибекова разместила в микроблоге данные злоумышленников, открыто обратившись к ним и пообещав неприятности. А своих поклонников Салибекова попросила писать и звонить ее обидчикам.
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«Очень прошу (если есть желание) сделать им «жаришку», чтоб неповадно было больше ни им, ни следующим! А на Сонечку я завтра напишу заявление в полицию за прямые угрозы! Все доказательства у меня есть!» — пригрозила обидчикам Юлия Салибекова.
Она уверена — ей звонили с подачи бывшего мужа Тиграна Салибекова, который судится с ней сейчас за квартиру.
«А теперь обращение к шавкам Тигры! Вы, шакалы, даже не представляете, куда сунулись и чем обернется для вас! Отвяньте, пока не зарыли себя сами!» — добавила Юлия Салибекова.