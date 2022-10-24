«Не успел попрощаться»: муж Надежды Бабкиной сообщил о тяжелой потере

Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор выложил в соцсетях очень печальный пост — ушла из жизни близкая подруга музыканта, с которой он не успел попрощаться. Причем изначально у них были сложные отношения.

«У меня была подруга Евгения Слютикова, которая, к сожалению, ушла из жизни из-за ковида. Это был очень странный человек, я так до сих пор ее и не понял. Мы находились в непонятных отношениях. Но сейчас мне ее реально не хватает как друга. Человека больше нет, а мы даже не попрощались», — написал Гор.

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При этом он подчеркнул, что при жизни Слютикова чуть ли не вытягивала из него все соки, он называл ее энергетическим вампиром. А сейчас понял, что она просто хотела быть рядом.