«Народ не надуришь!»: Самойлова в бикини честно показала, как ее тело выглядит на фото и видео

Оксана Самойлова то расходилась с отцом своих четверых детей рэпером Джиганом, то сходилась. Сейчас пара старательно демонстрирует идиллию, устраивая совместные поездки на фешенебельные курорты.

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Жена певца в своем микроблоге поделилась свежими кадрами в мини-бикини, показав, как ее фигура выглядит на фото и видео. Так, у поклонников Самойловой не осталось сомнения, что эти снимки с отдыха знойная красотка не фотошопила.