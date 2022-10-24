«Народ не надуришь!»: Самойлова в бикини честно показала, как ее тело выглядит на фото и видео

Оксана Самойлова то расходилась с отцом своих четверых детей рэпером Джиганом, то сходилась. Сейчас пара старательно демонстрирует идиллию, устраивая совместные поездки на фешенебельные курорты.
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Жена певца в своем микроблоге поделилась свежими кадрами в мини-бикини, показав, как ее фигура выглядит на фото и видео. Так, у поклонников Самойловой не осталось сомнения, что эти снимки с отдыха знойная красотка не фотошопила.
Оксана Самойлова в бикини на пляже. Фото: личный архив
«Народ не надуришь!», «Только не говорите, что это своя грудь», «После четырех детей фигурка — топчик», «Стройняка!», «Бедра кажутся широкими при такой тонкой талии», — стали писать подписчики в фан-аккаунте.