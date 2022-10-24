Хотели убить, чудом выжил: Чичерина объяснила, почему Красовский наговорил про детей непростительные вещи

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян уволила Антона Красовского после его ужасных слов об украинских детях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Она сказала, что у нее в голове не укладывается, как такое вообще можно было произнести, и предположила, что у него было некое помешательство, иначе понять это невозможно.

Певица Юлия Чичерина рассказала в своем телеграме, что Антон Красовский действительно был на взводе в последнее время из-за пережитого. По словам артистки, его пытались убить, и он не успел отойти от этого шока. Вместе с тем она не оправдывала журналиста.

«С Красовским мы должны были встретиться в Донецке, в гостинице «ПаркИнн» для съемки его передачи, со связью была беда, вокруг обстрелы, на светофоре в мою машину врезался микроавтобус, я опоздала на встречу, и когда приехала на место, обнаружила эмчеэсовцев, разбитые машины, осколки. Гостиницу разбомбили с утра, с Красовским мы так и не встретились», — написала в своем телеграме Чичерина.

По словам Юлии Чичериной, Анатолий Красовский чудом выжил и испытал серьезный стресс. В такие периоды, да еще при ответственной работе, считает звезда, людям нужно обязательно брать отпуск и отдыхать. Красовский этого не сделал.

Красовский поблагодарил Чичерину и сказал, что она права.