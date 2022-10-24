Устроившая смертельное ДТП Анна Большова рассказала о зависимости

Звезда «Ленкома» Анна Большова на прошлой неделе попала в страшную аварию. Артистка сбила насмерть женщину, у которой осталось двое маленьких детей.

Сейчас Большовой грозит реальный срок, идут следственные мероприятия.

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В популярной программе НТВ «Звезды сошлись» показали, как однажды Анна признавалась в привычке, без которой не может прожить и дня.