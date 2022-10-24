Сбежавший из России Александр Гудков неожиданно нашелся

Известный российский юморист Александр Гудков месяц назад сбежал из России в Ташкент. Поклонники артиста предполагали, что таким образом он пытался скрыться от частичной мобилизации.

Все эти недели о нем не было ничего слышно. Юморист как будто залег на дно. Однако телеведущая Алла Михеева сняла Гудкова на видео и выложила в соцсетях.

На кадрах видно, что Александр снимается в новом проекте российского телевидения. Рядом с ним — Агата Муцениеце.

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После того, как президент отменил мобилизацию в московском регионе, Александр вернулся в Москву, так считают пользователи Сети. Сейчас он снова зарабатывает деньги на родине, как будто ничего и не было.