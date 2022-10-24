Какие деньги вдова Шатунова платит за уборку на его могиле на Троекуровском кладбище

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. В критическом состоянии лидера группы «Ласковый май» привезли в подмосковную больницу. Когда друзья помогали певцу выйти из машины, тот уже был плох. Шатунов с трудом дышал и едва передвигал ногами. Медики пытались спасти артиста, но безуспешно. У него диагностировали сердечную недостаточность.

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Вдова солист группы «Ласковый май» Светлана, как позже рассказывали близкие покойного певца, была убита горем. Друзья Шатунова всерьез опасались за ее здоровье.

Певца похоронили на Троекуровском кладбище. Несмотря на то что семья Юрия Шатунова живет в Германии, за его могилой хорошо присматривают.

Вдова солиста группы «Ласковый май» заключила контракт с сотрудниками на регулярную уборку места захоронения. Кроме того, на могиле певца всегда много цветов, которые приносят его поклонники.

Кстати, одна уборка обходится Светлане в пять тысяч рублей. Выполненную работу сотрудники кладбища фиксируют на фото, которые отправляют вдове артиста.

По материалам «МК»