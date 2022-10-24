«Я действительно оскорбил и подставил»: Красовский переписал свои извинения после негодования народа

Журналист Антон Красовский вызвал гнев своим высказыванием об украинских детях не только у жителей Незалежной, но и у россиян. Здравомыслящие люди ушам своим не поверили, что такое можно было произнести вслух в эфире ТВ.

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Маргарита Симоньян, главный редактор RT, тут же уволила журналиста и подчеркнула, что ни она, ни ее коллеги не хотят иметь ничего общего с этим человеком и его высказываниями. Она предположила, что у него было временное помутнение рассудка.

После этого Антон Красовский извинился в своем телеграме перед людьми, но сделал это настолько мягко по отношению к себе, что лучше бы вообще этого не делал. Он фигурировал такими выражениями, как «мне неловко», «прошу прощения у всех, для кого это показалось диким», а в конце он выразил надежду что его все-таки простят.

Прощение сейчас стоит под серьезным вопросом, поскольку изучить его слова поручил Следственному комитету России его руководитель Александр Бастрыкин.

Возможно, именно этот факт заставил Красовского заговорить по-другому. Он написал новое извинение в своем телеграме, не забыв упомянуть, что даже в такой ситуации он находит поддержку.

«Я благодарен многим моим товарищам за поддержку. Искренне благодарен. Спасибо вам. Это не отменяет того, что я действительно оскорбил и подставил многих своих товарищей. Свою компанию. Людей своих. Простите меня.

Ну и главное: это просто было безвкусно. Я всегда пытался быть немного умнее себя самого», — написал Красовский.

«Безвкусно?» — оторопела Ксения Собчак, прочитав это в канале журналиста.