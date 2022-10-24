«Не надо меня пугать изменами и климаксом»: 38-летняя Надя Ермакова из «Дома-2» оправдывается из-за молодого мужа

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Она напомнила, что ей пока только 38 лет. До климакса есть еще энное количество лет. А что касается измен, то от них никто не застрахован — ни молодые, ни старые.