«Не надо меня пугать изменами и климаксом»: 38-летняя Надя Ермакова из «Дома-2» оправдывается из-за молодого мужа

Бывшая участница «Дома-2» Надежда Ермакова продолжает отбиваться от хейтеров. Их атаки на 38-летнюю звезду реалити усилились после свадьбы с Даниэлем Чистовым.
Муж моложе Надежды Ермаковой на четырнадцать лет, и из-за этого обстоятельства хейтеры предрекают Надежде скорый развод с ним. Та уверяет, что такого не случится, потому что у нее и Даниэля Чистова самые искренние чувства.
«Вот только не надо меня пугать разницей в возрасте, изменами и климаксом…
Задолбали писать одно и то же… Люди, я в курсе, что у нас такая разница в возрасте. Наверно, прежде чем мы пошли в ЗАГС, все взвесили много раз», — написала Надежда Ермакова в микроблоге.
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Она напомнила, что ей пока только 38 лет. До климакса есть еще энное количество лет. А что касается измен, то от них никто не застрахован — ни молодые, ни старые.
«А по поводу измен вообще странная история. «Даниэль будет гулять, потому что молодой, я в этом уверена…» — пишете вы… Кому надо изменять, тот за хлебом пойдет и изменит. И молодые изменяют, и старые, изменяют те, у кого есть потребность ходить налево», — добавила Надежда Ермакова.