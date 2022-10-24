Пугачева вошла в список самых влиятельных музыкантов России: за ней сразу Бузова

Алла Пугачева еще весной переселилась с мужем и младшими детьми из России в Израиль. Позже она навестила родную Москву, но потом опять отправилась в Кесарию, где живет со своей семьей в роскошной вилле брата Максима Галкина*.

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Несмотря на то что народная артистка уже давно не живет на родине и периодически выдает сомнительные высказывания на публику, она смогла войти в Топ-10 самых влиятельных музыкантов России. Рейтинг составил исследовательский холдинг «Ромир».

Алла Пугачева оказалась на втором месте после Олега Газманова, а следом за ней идет Ольга Бузова. На 4 месте — Юрий Шевчук, на 5 — Полина Гагарина, на 6 — Филипп Киркоров, после него — Николай Басков, далее — Сергей Шнуров. И замыкают десятку лидеров Баста (Василий Вакуленко) и Сергей Лазарев.

Источник: romir.ru

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента