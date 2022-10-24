Интересный поворот: выяснилось, откуда на самом деле Галкин* взял деньги на замок - след Пугачевой

Многие знают, что замок в деревне Грязь построил Максим Галкин*, осуществив свою детскую мечту о родовом имении. А его жена Алла Пугачева просто якобы пришла и стала в нем жить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако политик Роман Худяков утверждает совсем иное. По его словам, по сути эти хоромы – собственность народной артистки. Она расщедрилась и дала деньги своему молодому мужу на его строительство и позволила записать имущество на имя супруга.

«Замок (…) построен на деньги Пугачевой, чтобы молодой муж был доволен, а может, и женился», - написал в своих соцсетях Худяков. «Любой его каприз за ее деньги!» - поиронизировал участник многочисленных ток-шоу.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.