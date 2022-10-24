«Побойтесь Бога»: Салибекова из «Дома-2» опешила от действий отца Тиграна, подавшего на нее в суд

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова после громкого развода с мужем Тиграном оставила за собой право опеки над детьми. У пары трое сыновей. Их брак расторгли в мае 2022 года.

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Бывшие супруги прошли несколько судебных процессов, чтобы поделить имущество. Однако Юлия и Тигран до сих пор так и не могут восстановить мирные отношения. Обстановку, как оказалось, накаляют родственники, подливая масла в огонь.

Так, Юлия Салибекова рассказала, что отец ее теперь уже бывшего мужа подал на нее в суд. В личном микроблоге звезда телестройке описала все произошедшее. На связь с Юлией вышла некая женщина, которая предупредила ее о том, что родители Тиграна не собираются отмалчиваться, и речь идет о недвижимости.

Мягко говоря, случившееся вывело звезду «Дома-2» из себя. 34-летняя Салибекова эмоционально обратилась к отцу Тиграна, призвав бывшего тестя научиться зарабатывать деньги, а не искать выгоду.

«Побойтесь Бога, Виталий Николаевич Салибеков из Моздока!» — негодует Салибекова.

По материалам «ВокругТВ»