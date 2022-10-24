«Щечки пухлые — одуванчик!»: Фриске умилила фото подросшей дочки Луны

Наталья Фриске подарила своим родителям новый смысл жизни, сделав их дедушкой и бабушкой. После смерти старшей дочери Жанны Фриске от онкозаболевания, они были лишены возможности общаться и видеться с внуком Платоном, опеку над которым получил его отец Дмитрий Шепелев.
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С появлением в семье малютки Луны, родители экс-солистки группы «Блестящие» перенесли всю свою нерастраченную любовь на младшую внучку.
Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети
Вместе с дочкой Наталья Фриске отдыхает на морях. Отвечая на вопросы хейтеров, кто оплачивает ее отпуск, сестра Жанны Фриске подметила, что спонсором поездки выступил дедушка Луны. Поклонники умилились тому, какие пухлые щечки наела малышка.
«Ну что за лапонька такая?», «Отсутствием аппетита не страдает!», «Щечки пухлые — одуванчик!», «Дедушкина сладуля!», «Шалунья! Глазки хитрющие, так и бегают», «Так на Жанночку похожа, на свою тетушку», — пишут фолловеры.