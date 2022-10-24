«Щечки пухлые — одуванчик!»: Фриске умилила фото подросшей дочки Луны

Наталья Фриске подарила своим родителям новый смысл жизни, сделав их дедушкой и бабушкой. После смерти старшей дочери Жанны Фриске от онкозаболевания, они были лишены возможности общаться и видеться с внуком Платоном, опеку над которым получил его отец Дмитрий Шепелев.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

С появлением в семье малютки Луны, родители экс-солистки группы «Блестящие» перенесли всю свою нерастраченную любовь на младшую внучку.

