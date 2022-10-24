Платье невесты больше не модно: стали известны самые главные свадебные тренды

«Неожиданные ткани. Свадебное платье из кожи и нейлона? Да, это современная альтернатива атласу и шифону.

Костюм. Если мини-платьем уже никого не удивить, то комплект корсет/топ/рубашка + брюки все еще смотрится оригинально.

Перья. Самый модный декор сезона добрался и до подвенечных нарядов.

Перчатки. За тренд спасибо Николе Пельтц. Длинные, выше локтя (их еще называют «оперные») перчатки из кружева и органзы были в коллекциях Monique Lhuillier, Badgley Mischka, Reem Acra.

Низкая талия. То ли сыграли роль «нулевые», то ли ретро-вайб 1920-х. В любом случае, в 2023, чем ниже располагается линия талии на платье, тем круче», — поделилась Надежда Стрелец.

По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».