«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном показал удивительные результаты

Фантастический боевик «Черный Адам» оказался успешным: в первый же уик-энд в США фильм собрал 67 миллионов долларов, и в мировом прокате цифры были показаны высокие.

Именно на это и надеялись аналитики, предрекая, что сборы боевика достигнут 65–70 миллионов долларов в первые выходные. Эти прогнозы сбылись. Зрители восприняли новую картину вселенной DC заинтересованно, даже несмотря на прохладные отзывы критиков.

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Главного суперзлодея в фильме «Черный Адам» сыграл Дуэйн Джонсон: его герой, получивший свою силу от египетских богов, после длительного заточения вышел на волю. Вокруг этого события и разворачивается сюжет боевика, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на «Культуроманию».