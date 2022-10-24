Одна нога короче другой на 2 см! Звезда «Ералаша» объяснил, почему третий год ходит на костылях

Михаил Казаков тот самый паренек, который снимался в «Ералаше» и ситкоме «Папины дочки». Однако в последнее время актер не ходит по кастингам. Еще два года назад в 2020-м с ним произошел несчастный случай. Парень оступился и упал с 12-метровой высоты. При этом он получил тяжелые травы, особенно пострадали ноги.
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Михаил Казаков стал гостем программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись». В студии передачи на НТВ звезда «Ералаша» появился на костылях. Михаил дал понять, что перенес сложную операцию: медики буквально по кусочкам собрали кости его конечностей. Но восстановить ногу полностью им не удалось.
Актер пытался ходить без костылей, но это давалось ему с трудом из-за сильной боли в ноге.
Михаил Казаков передвигается на костылях. Фото: кадр из программы "Звезды сошлись"
Когда Михаил проходил очередное обследование, то узнал, что одна нога у него намного короче другой. В итоге Казаков поставили аппарат Илизарова.
«Выяснилось, что не хватило пары сантиметров после того, как собрали ногу. Одна нога была короче другой. В итоге мне добавили недостающих сантиметров с помощью аппарата», — пояснил артист.
Актер дал понять, что ему предстоит передвигаться на костылях по меньшей мере еще семь месяцев.