«Определилась судьба замка Пугачевой»: Худяков сделал заявление

Политик Роман Худяков рассказал в своих соцсетях, что взял на карандаш дело о замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина, признанного в России иноагентом.

«Определилась судьба замка пугачёвых-галкиных. Он не достанется никому! Придёт в запустение, попросту станет руинами. Скоро там вороны совьют гнёзда, трава будет по пояс, борщевик заполонит заброшенный участок. Оттуда даже водителя Пугачёвой с семьёй хотят выгнать – потому что по какому он там праву? Правозащитники недовольны!»* - заявил Худяков.

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Политик убежден, что простаивать такая махина зря не должна, лучше отдать замок под какое-то полезное госучреждение. Но перед этим проверить его на соответствие всем нормам: пожарной безопасности и экологическим. Ведь совсем недавно односельчане Аллы Пугачевой возмущались, что сточные воды из ее дома нарушают экологию деревни.

Однако инициатива Романа Худякова столкнулась с сильнейшим противостоянием общественников, которые горой встали за имущество Аллы Пугачевой. По словам политика, почитатели певицы «напали на него с обвинениями», заявляя, что до конца будут отстаивать интересы звезды и не отдадут ее имущество никому.

*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.