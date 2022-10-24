Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием Анны Большовой

Стало известно, что в ходе расследования ДТП с участием актрисы Анны Большовой было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Актрисе Анне Большовой вменяется часть третья статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, смертельное ДТП с участием 46-летней актрисы Анны Большовой произошло 14 октября в поселке Грачевка Калужской области.

Находившаяся за рулем своего автомобиля Audi Q3 Анна Большова сбила 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко. Молодая женщина от полученных травм скончалась на месте.

По материалам телеграм-канала «112».