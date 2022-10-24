Вдова Юрия Шатунова ухаживает за его могилой, даже находясь в Германии

Поклонники умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова продолжают приходить на его могилу на Троекуровском кладбище. Вообще-то на этом погосте, где покоится множество знаменитостей, запрещено вести фото- и видеосъемку – такие правила.

Но вдова Юрия, Светлана Шатунова, разрешила поклонникам и журналистам снимать могилу мужа. Кроме того, Светлана заключила контракт с сотрудниками кладбища: она платит им 5 тысяч рублей за каждую уборку.

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И сотрудники выполняют условия договора: даже в проливной дождь ухаживают за могилой Шатунова, приводят в порядок горы цветов, которых не становится меньше.